Tentò di disfarsi di una pistola lanciandola dal finestrino | condannato 56enne
Tre anni e due mesi di reclusione per porto, detenzione e ricettazione di arma clandestina. È la condanna inflitta dal giudice per l’udienza preliminare Micaela Raimondo a Bernardo Sciortino, 56 anni, di Cattolica Eraclea. La Procura aveva chiesto una pena più severa, pari a cinque anni e due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
