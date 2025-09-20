Tentò di disfarsi di una pistola lanciandola dal finestrino | condannato 56enne

Agrigentonotizie.it | 20 set 2025

Tre anni e due mesi di reclusione per porto, detenzione e ricettazione di arma clandestina. È la condanna inflitta dal giudice per l’udienza preliminare Micaela Raimondo a Bernardo Sciortino, 56 anni, di Cattolica Eraclea. La Procura aveva chiesto una pena più severa, pari a cinque anni e due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

