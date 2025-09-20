Tentato omicidio a Sant’Anastasia | arrestato imprenditore 59enne

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, hanno tratto in arresto in quasi flagranza di reato Luigi Gifuni, 59enne, imprenditore edile già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio di Damiano Romano. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’arrestato – al culmine di vecchie discussioni per futili motivi – avrebbe raggiunto la vittima in strada. Dopo avergli dato uno schiaffo al volto, avrebbe esploso un colpo di pistola ferendo Romano all’addome. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

