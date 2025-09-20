Tenta la fuga dal negozio dopo aver rubato un set di coltelli | arrestato aveva già il braccialetto elettronico e un divieto di dimora a Torino

È stata la commessa di un negozio di casalinghi ad accorgersi per prima di cosa stesse accadendo e a lanciare l'allarme. Così infatti è stato possibile l'intervento della Polizia Stradale del Piemonte e della Valle d'Aosta che, il 17 settembre scorso, hanno arrestato un uomo, in flagranza di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

