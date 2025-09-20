Tenta di strangolare la vicina di casa la figlia 14enne gli spacca una bottiglia in testa e lo ferma | arrestato

Un uomo di 48 anni è stato arrestato perché accusato di aver tentato di strangolare la vicina di casa a Lainate (Milano). Mentre l'aggrediva, è stato fermato dalla figlia 14enne che gli ha spaccato una bottiglia in testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

