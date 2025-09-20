Tennistavolo A1 debutto vincente per la Top Spin Messina
Buona la prima. La Top Spin Messina WatchesTogether è passata in Sardegna all’esordio nel campionato di Serie A1 20252026 di tennistavolo maschile. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio si è imposta per 3-2 nell’insidiosa trasferta di Muravera, match andato in scena alla palestra comunale. 🔗 Leggi su Today.it
Tennistavolo A1, Top Spin Messina pronta per il debutto a Muravera
