Tennistavolo A1, debutto vincente in trasferta per la Top Spin Messina

20 set 2025

Buona la prima. La Top Spin Messina WatchesTogether è passata in Sardegna all’esordio nel campionato di Serie A1 20252026 di tennistavolo maschile. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio si è imposta per 3-2 nell’insidiosa trasferta di Muravera, match andato in scena alla palestra comunale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

