Tennis al via la Laver Cup | partecipanti e montepremi Ecco perché Sinner non fa parte del gruppo

Si tratta solo di un'esibizione, per cui di un torneo che non garantisce ai partecipanti alcun punto valido per la classifica Atp in caso di vittoria, eppure ogni anno è in grado di catalizzare l'attenzione di facoltosi sponsor e del grande pubblico: si tratta della Laver Cup, manifestazione in cui si contenderanno il titolo come sempre il Team Europe e il Team World, che quest'anno sarà ospitata al Chase Center di San Francisco, la casa dei Golden State Warriors. Il torneo e la sua storia. Ideata da Roger Federer, la manifestazione è intitolata a Rod Laver, vera e propria leggenda vivente della storia del tennis per essere riuscito nell'impresa di vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam nello stesso anno in ben due circostanze, ovvero nel 1962 e nel 1969 (il secondo nell'Era Open): l'idea di fondo è quella di rifarsi al concetto della celebre Ryder Cup di golf, nella quale ogni due anni a misurarsi sul green sono una selezione di giocatori statunitensi e una di europei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

