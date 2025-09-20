Temporali grandine e freddo | a Milano e in Lombardia arriva l’autunno Quando? Le previsioni meteo

Milano, 20 settembre 2025 – Siete pronti? Ultime ore per indossare tshirt, canotte, shorts, vestitini e sandali. L’estate si sta preparando a salutarci, lasciando il posto all’autunno. Del resto, anche il calendario ci ricorda il cambio di stagione con l’equinozio che cade il 22 settembre. Dopo un fine settimana di sole e caldo, irromperà il maltempo con pioggia, temporali e un brusco calo delle temperature. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Il fine settimana. Lunedì 22 settembre. Martedì 23 settembre. Mercoledì 24 settembre. Da giovedì 25 settembre. Il fine settimana. Sabato 20 e domenica mattina 21 settembre con un clima estivo, a Milano e in Lombardia, grazie al vasto anticiclone africano che mantiene condizioni di tempo stabile e cieli sereni su gran parte del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali, grandine e freddo: a Milano e in Lombardia arriva l’autunno. Quando? Le previsioni meteo

In questa notizia si parla di: temporali - grandine

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali

Dal caldo record a temporali e grandine in Lombardia: dove e quando. Le previsioni meteo

Nella serata di ieri martedì 16 settembre 2025 forti temporali hanno interessato la zona tra Gorizia e Trieste con grandinate notevoli. Foto di @meteopedemontanaforlivese #meteo #grandine #trieste #gorizia #meteofriuliveneziagiulia Vai su Facebook

Nuova allerta #meteo in #Campania: temporali e grandine per 24 ore martedì #2settembre Nuovo #allertameteo della protezione civile regionale della Campania: temporali, grandine, fulmini e raffiche di vento. - X Vai su X

Temporali, grandine e freddo: a Milano e in Lombardia arriva l’autunno. Quando? Le previsioni meteo; Meteo in Italia, caldo eccezionale domani, prevista grandine al nord: quando arriva il freddo; Nessuna bomba d'acqua a Milano, nubifragio causato da una “squall line”: cos'è e come si forma.

Temporali, grandine e freddo: a Milano e in Lombardia arriva l’autunno. Quando? Le previsioni meteo - L’ondata di maltempo non darà tregua anche giovedì 25 settembre, con nuove precipitazioni sull’arco alpino e le zone prealpine, dove potranno verificarsi piogge localmente moderate accompagnate anche ... Si legge su ilgiorno.it

Temporali e grandine tornano a Milano e in Lombardia, poi rispunta l’estate: quando e dove. Le previsioni meteo - Dopo giorni di violento maltempo, che ha provocato non pochi disagi e danni, il sole è tornato a splendere in ... Lo riporta ilgiorno.it