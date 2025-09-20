Ci aspetta un weekend di vera estate con il bel tempo a Bergamo secondo le previsioni meteo di 3Bmeteo Il Meteo a Bergamo e le temperature A Bergamo oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4401m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Sabato: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Tempo a Bergamo, Un weekend dai connotati estivi, le temperature raggiungeranno i 30°