Telecamere nascoste in hotel | la nostra privacy è al sicuro?
Telecamere nascoste hotel: cresce la paura per la privacy degli ospiti nelle strutture ricettive. Telecamere nascoste in hotel: un tema che sembra uscito da un film di spionaggio, ma che purtroppo è sempre più reale. Negli ultimi anni, sono emersi numerosi casi in cui ospiti di hotel, B&B e appartamenti in affitto hanno scoperto dispositivi di sorveglianza celati in oggetti comuni. La domanda che molti si pongono è: quanto è tutelata la nostra privacy quando chiudiamo la porta della stanza? Una minaccia invisibile. Le telecamere nascoste sono oggi minuscole, silenziose e facilmente occultabili. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: telecamere - nascoste
Telecamere nascoste: come difendersi da chi ci vuole spiaci (in vacanza e non solo)
Telecamere nascoste: come difendersi da chi ci vuole spiarci (in vacanza e non solo)
Abusi e maltrattamenti sui bambini: sospese tre maestre dell'asilo. Insulti, castighi e dispetti registrati dalle telecamere nascoste
Asti, scoperto giro di prostituzione tra telecamere nascoste e annunci sui giornali. Arrestata una donna cinese: «Sfruttava le connazionali» - X Vai su X
A Genova la droga è per tutti. Con le nostre telecamere nascoste abbiamo fatto un "viaggio nello spaccio della droga", in giro nei vicoli della città dove si può reperire facilmente anche il Rivotril, "l'eroina dei poveri" - facebook.com Vai su Facebook
Il lato “nascosto” degli hotel: strane precauzioni che forse dovremmo tutti adottare; Specchi bidirezionali negli hotel: il trucco anti-spia con lo scotch; Telecamere nascoste in hotel? Il privacy scanner le trova tutte.
I nostri smartphone nascondono un sensore "anti-spia" - La presenza di telecamere nascoste in luoghi pubblici o alberghi è purtroppo una realtà per sempre più persone: nella costante della propria privacy sia online che offline, sarebbe davvero comodo ... Da tomshw.it
Come individuare telecamere nascoste in alberghi o appartamenti in affitto - Una indagine della CNN evidenzia l’uso di telecamere nascoste in alcuni appartamenti in affitto, una brutta pratica vietata da società come Airbnb che non consentono agli host di utilizzare telecamere ... Scrive macitynet.it