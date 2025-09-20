Tecnologia nelle corsie del Predabissi | Diagnosi tempestive anche con l’IA

Al Predabissi una nuova “TC“ - tomografia computerizzata - a 256 strati, di ultima generazione, acquistata grazie a un finanziamento di Regione Lombardia. Si tratta di una tecnologia d’avanguardia, dotata di software avanzati di Intelligenza Artificiale, in grado di fornire immagini di altissima precisione in tempi rapidi e con una significativa riduzione delle dosi di radiazioni. Un progresso che si traduce in diagnosi più tempestive e accurate, con benefici concreti per i cittadini e per i professionisti sanitari. "L’acquisizione di questa nuova TC segna un passo importantissimo per il nostro presidio – spiega Fabio Melchiorre, direttore della struttura complessa di Radiodiagnostica –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tecnologia nelle corsie del Predabissi: "Diagnosi tempestive anche con l’IA"

