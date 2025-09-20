Tecnologia e cittadini | la Sicilia si unisce per fermare la formica di fuoco

La Sicilia reagisce con decisione di fronte alla minaccia sempre più concreta della formica di fuoco, avviando un’azione unitaria che unisce tecnologia, scienza e partecipazione dei cittadini per scongiurare l’insediamento stabile dell’insetto invasivo e tutelare così l’equilibrio ambientale e la sicurezza delle attività agricole. Un pericolo minuscolo, un impatto enorme Nonostante le dimensioni che raramente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tecnologia e cittadini: la Sicilia si unisce per fermare la formica di fuoco

In questa notizia si parla di: tecnologia - cittadini

Sound Landscapes, il bosco che parla: tecnologia e cittadini insieme per la biodiversità

Un ponte tra tecnologia e natura: arriva Sylva, il primo assistente digitale italiano interamente dedicato alla gestione del verde urbano. Uno strumento che supporterà tecnici, amministrazioni e cittadini nella conoscenza e valorizzazione del patrimonio arbor Vai su Facebook

Un ponte tra tecnologia e natura: arriva Sylva, il primo assistente digitale italiano interamente dedicato alla gestione del verde urbano. Supporterà tecnici, amministrazioni e cittadini nella conoscenza e valorizzazione del patrimonio arboreo: https://tuttoscuol - X Vai su X

Un’idea nata ad Agrigento con l’IA migliora la sanità in Sicilia: il successo dell’app “Visita smart”; Cos’è il Tyrrhenian Link di Terna e perché i cittadini stanno protestando; Tecnologia e cittadini: la Sicilia si unisce per fermare la formica di fuoco.

Cittadini (Aiop), bene proroga decontribuzione al Sud - Il Presidente di Aiop Sicilia, Barbara Cittadini, esprime in una nota grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo nazionale e, personalmente, dal Ministro Raffaele Fitto, che ha portato alla ... Come scrive ansa.it