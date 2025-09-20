Tebas | I veri fuoriclasse non giocano in Premier League sono in altri campionati Times

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha definito la Premier League una “forza distruttiva” per l’economia del calcio e ha chiesto maggiori controlli sulla spirale inflazionistica delle spese dei club inglesi. Tebas contro la Premier League. Scrive il Times: “Secondo Tebas, nonostante i ricavi elevati, le perdite consistenti dei club della Premier League distorcono il mercato europeo: negli ultimi quattro anni, le 20 squadre inglesi hanno registrato un deficit netto di circa 1,39 miliardi di euro, mentre i club spagnoli hanno ottenuto un utile netto di 61 milioni. Tebas ha sottolineato che la Liga adotta regole più rigorose sui costi degli ingaggi e ha evidenziato la superiorità delle squadre spagnole nelle competizioni europee: dal 2010, i club spagnoli hanno vinto 28 trofei internazionali contro i 13 della Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

