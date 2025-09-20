L’anno scorso sono stati 30mila. Spettatori attenti, curiosi e appassionati che hanno occupato le poltroncine rosse del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Nuova stagione, obiettivo ambizioso: rilanciare con un cartellone denso di appuntamenti, tutti diversi ma uniti dalla qualità. Grandi nomi, un programma di livello e prezzi invariati: la ricetta del successo per la stagione teatrale 20252026 è servita. Il debutto il 7 novembre con lo spettacolo di prosa “Indovina chi viene a cena“ che chiamerà sul palco Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. Un cast d’eccezione intratterrà il pubblico castellano, per un calendario di spessore frutto della collaborazione tra Fondazione Teatro del Popolo, Comune di Castelfiorentino, Banca Cambiano 1884 spa, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Teatro del popolo. Super stagione con grandi nomi