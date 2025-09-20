teatro bucci pronto a fine anno da autunno iniziano gli spettacoli

A fine anno, secondo cronoprogramma, saranno consegnati i lavori di riqualificazione del teatro comunale di San Giovanni, l’ex cinema Bucci. Successivamente saranno effettuati tutti i collaudi, mentre l’inaugurazione è prevista entro tra la primavera e l’estate. Nella stagione 2026-2027, quindi, farà il suo esordio nel nuovo edificio la stagione teatrale sangiovannese, che si preannuncia molto ricca. Si sta per chiudere, quindi, un altro cerchio, dopo un percorso molto complesso. Un investimento da diversi milioni di euro per restituire alla città uno dei suoi luoghi simbolo della cultura. Il progetto di recupero, che ha richiesto il rifacimento integrale della struttura, ha previsto numerosi interventi: il ridimensionamento del palco, la revisione del boccascena, l’adeguamento della soffitta (attualmente a soli 9 metri dal piano del palco), oltre a un impianto tecnico e tecnologico di ultima generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

