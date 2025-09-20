Teatro Agricantus Antonio Pandolfo torna in scena con Senza offesa

Palermotoday.it | 20 set 2025

Martedì 23 settembre alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Agricantus di Palermo torna in scena il fortunato “Senza offesa” di e con Antonio Pandolfo, che ha riscosso un ampio consenso di pubblico. Con l'ironia flemmatica che lo contraddistingue Pandolfo in questo spettacolo analizza la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

