Teatro a Orvieto C’è luce al Mancinelli

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ intitolata al grande imprenditore Aldobrando Netti la nuova stagione del teatro Mancinelli che da ottobre a maggio propone undici titoli in abbonamento e complessivamente oltre 40 appuntamenti tra spettacoli di prosa, musical, concerti, stand up comedy e danza. A Netti si deve l’avvio del piano per l’illuminazione pubblica della città e per questo la stagione si chiama “In luce – Il teatro accende la città”: ieri è stata presentata dal direttore artistico Pino Strabioli e dal sindaco Roberta Tardani (nella foto). Oltre a Comune e alla Fondazione Cassa di risparmio, si registra la novità del patrocinio del presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: teatro - orvieto

