Tè e cioccolato fondente possono abbassare la pressione quanto i farmaci ma con quali dosi?

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una meta-analisi su oltre 5.200 persone dimostra che i flavanoidi di té e cacao riducono la pressione arteriosa, con effetti paragonabili ad alcuni medicinali. Scopriamo il dosaggio consigliato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tè e cioccolato fondente possono abbassare la pressione quanto i farmaci, ma con quali dosi?

In questa notizia si parla di: cioccolato - fondente

