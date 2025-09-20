Tè e cioccolato fondente possono abbassare la pressione quanto i farmaci ma con quali dosi?
Una meta-analisi su oltre 5.200 persone dimostra che i flavanoidi di té e cacao riducono la pressione arteriosa, con effetti paragonabili ad alcuni medicinali. Scopriamo il dosaggio consigliato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
