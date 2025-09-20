Taylor Swift porta il suo nuovo album al cinema con un film-evento e i vestiti a tema

Vanityfair.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La popstar trasforma il debutto di The Life of a Showgirl in un’esperienza immersiva di tre giorni nelle sale americane. Tra video inediti, backstage e atmosfere da première hollywoodiana, il pubblico è invitato a partecipare attivamente alla festa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

taylor swift porta il suo nuovo album al cinema con un film evento e i vestiti a tema

© Vanityfair.it - Taylor Swift porta il suo nuovo album al cinema con un film-evento (e i vestiti a tema)

In questa notizia si parla di: taylor - swift

Il personaggio di the vampire diaries esiste solo grazie a taylor swift

Taylor swift nel classico show disney channel che tutti hanno dimenticato

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift porta il suo nuovo album al cinema con un film-evento (e i vestiti a tema); Taylor Swift porta nei cinema il release party di The Life of a Showgirl; Taylor Swift e il suo concerto di 3 ore, quasi 20 anni prima dal suo Eras Tour.

taylor swift porta suoTaylor Swift porta nei cinema il release party di The Life of a Showgirl - Negli Stati Uniti, infatti, il 3 ottobre si potrà partecipare all'evento The Official Release Party of ... Scrive msn.com

Taylor Swift c’è (ma nessuno la vede): l’ingresso “dietro il muro” a Arrowhead durante Chiefs–Eagles | VIDEO - Taylor Swift presente a Arrowhead per Chiefs–Eagles ma protetta da una “parete mobile” e fuori dai riflettori. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Taylor Swift Porta Suo