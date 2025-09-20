Taylor Swift porta il suo nuovo album al cinema con un film-evento e i vestiti a tema
La popstar trasforma il debutto di The Life of a Showgirl in un’esperienza immersiva di tre giorni nelle sale americane. Tra video inediti, backstage e atmosfere da première hollywoodiana, il pubblico è invitato a partecipare attivamente alla festa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Taylor Swift rilascerà nei cinema americani dal 3 al 5 ottobre The Official Release Party of a Showgirl, in cui mostrerà l'anteprima mondiale esclusiva del video musicale del nuovo singolo "The Fate of Ophelia", insieme a filmati inediti dietro le quinte su come è - X Vai su X
Taylor Swift c’è (ma nessuno la vede): l’ingresso “dietro il muro” a Arrowhead durante Chiefs–Eagles | VIDEO - Taylor Swift presente a Arrowhead per Chiefs–Eagles ma protetta da una “parete mobile” e fuori dai riflettori. Come scrive msn.com