Taxi a Fiumicino, si accende la polemica sulle tariffe.

Fiumicino, 20 settembre 2025 – La questione delle tariffe taxi è ancora sotto i riflettori del dibattito politico: da un lato l'opposizione parla di " Un'Amministrazione nel caos", ha dichiarato il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca, mentre dall'altro la consigliera comunale Federica Cerulli replica puntando il dito su "anni di inerzia e immobilismo". Nel comunicato, Di Genesio Pagliuca torna sul tema delle tariffe "ferme da decenni. Non è possibile che si continui con una disparità così evidente: i taxi romani possono caricare a Fiumicino, mentre ai taxi di Fiumicino non è riconosciuta alcuna reciprocità.