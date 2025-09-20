Tartufai e laboratori in attesa della fiera
Copparo si appresta a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, inseriti nel cartellone del 78esimo Settembre Copparese. Per la rassegna “Aspettando la Fiera.”, oggi alle 10 la sala conferenze di Palazzo Zardi ospiterà l’Incontro fra i tartufai ferraresi, a cura di Arcitartufi Ferrara. L’iniziativa, aperta a tutti, rappresenta l’occasione per affrontare diverse tematiche legate alla regolamentazione di ricerca, raccolta, coltivazione del prezioso fungo ipogeo, alla salvaguardia delle aree tartufigene e altri argomenti riguardanti questo interessante mondo. Alle ex scuole “G. Rodari” di Ambrogio, invece, dalle 16 si terrà l’appuntamento con il laboratorio creativo gratuito “Con le mani nell’argilla”, dedicato bambini fino ai 13 anni, a cura di Pro Loco Ambrogio in collaborazione con il Gruppo Archeologico Ferrarese (per informazioni e iscrizioni, 344-1262488). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
16^ festa del tartufo nero del Monte Baldo ------------------------- Domenica 31 agosto ore 16:30 naturArt: laboratorio creativo per grandi e Puccini. Vuoi creare un'opera d'arte con elementi raccolti in natura? Allora vieni a NaturArt! La partecipazione è gratuita. Per Vai su Facebook
