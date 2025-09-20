Tango travolgente Rocío Molina Tutti gli eventi

Stasera (ore 21) alla Pergola, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, è in programma uno degli eventi di punta del Festival Fabbrica Europa. Rocío Molina, Leone d’Argento alla Biennale Danza di Venezia 2022, figura tra le più rivoluzionarie del flamenco contemporaneo, presenta in prima nazionale ’ Vuelta a uno ’. Per la prima volta a Firenze, Molina - accompagnata dal chitarrista Yerai Cortés con il quale istaura un dialogo serrato, sorprendente, giocoso, talvolta irriverente - mostra con potente forza espressiva una lotta, un ritorno a ciò che è vivo, all’euforia, al piacere. L’anima cerca di fuggire, di elevarsi e diventare Uno con il tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it