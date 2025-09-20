Quella in Estonia “è stata una inaccettabile violazione dello spazio aereo di un paese europeo, quindi dell’Unione Europea e della Nato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2 Post “Si tratta certamente di provocazioni, di messaggi di forza, di tentativi di capire come reagiscono le difese europee” e “una prova muscolare”,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tajani: “in Estonia inaccettabile violazione dello spazio aereo”