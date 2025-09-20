Tajani | in Estonia inaccettabile violazione dello spazio aereo
Quella in Estonia “è stata una inaccettabile violazione dello spazio aereo di un paese europeo, quindi dell’Unione Europea e della Nato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2 Post “Si tratta certamente di provocazioni, di messaggi di forza, di tentativi di capire come reagiscono le difese europee” e “una prova muscolare”,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Tajani condanna la violazione dello spazio aereo estone: “provocazione e messaggio di forza” - Il ministro Tajani condanna la violazione dello spazio aereo estone da parte della Russia, evidenziando i rischi di escalation tra Nato ed Europa e sottolineando la necessità di una risposta ferma ma ... Secondo gaeta.it
