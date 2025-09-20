Tajani al Festival di Open | Tassare le banche? Misura sovietica la pagheremmo in Borsa E su Israele apre a tutte le sanzioni Ue – I video
« Io sono contrarissimo a tassare l’extraprofitto, perché è un concetto che non esiste a livello giuridico: le banche devono pagare le tasse come tutti gli altri». Così il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha risposto a distanza al Festival di Open alla Lega e a Giancarlo Giorgetti, che dallo stesso palco poche ore prima aveva ribadito la necessità di un «pizzicotto» alle banche nella prossima manovra. «Tassare gli extraprofitti significa dare un messaggio negativo, spaventare i mercati. Non solo si farebbe un danno alle banche, ma anche alla Borsa, allontanando gli investitori. 🔗 Leggi su Open.online
