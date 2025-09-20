Taglio del nastro per l' Antica Fiera di Portomaggiore | festa con il campione di nuoto Emiliano Brembilla
Oggi pomeriggio si è tenuta l'inaugurazione dell'Antica Fiera di Portomaggiore edizione 2025, svolta quest'anno, per volere della Giunta, presso il parco adiacente la Piscina Comunale del Centro Sportivo Zardi; questo a suggellare la recente riapertura avvenuta l'8 agosto, dopo la completa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: taglio - nastro
Fiumicino, taglio del nastro per la “Spiaggia per tutti”
Taglio del nastro del nuovo stabilimento che si occupa di materiali ad alte prestazioni per i settori motorsport e aerospazio
Fornovo inaugura la nuova piazza San Giovanni: coriandoli e applausi per il taglio del nastro
“IL FORNO DELLA TORRE”: TAGLIO DEL NASTRO Taglio del nastro per il nuovo negozio de “Il Forno della Torre”. Tempo, infatti, di inaugurazione. E per un appuntamento così importante, ecco alla cerimonia anche il Sindaco Roberto Colombo e l’Assessore Vai su Facebook
| manca poco al taglio del nastro della XVII edizione di SportInFiera: il prossimo weekend il centro sportivo di Serravalle ospiterà uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell'anno. Non mancare, ti aspettiamo! #SportInFiera @NOCSanMarino - X Vai su X
Taglio del nastro per l'Antica Fiera di Portomaggiore: festa con il campione di nuoto Emiliano Brembilla; L’Antica Fiera scalda i motori: Inaugurerà accanto alla piscina; Spettacoli, arte e gastronomia: l'Antica Fiera ritorna fra tradizioni e novità.
L’Antica Fiera di Merci e Bestiame. Taglio del nastro domani alle 19 - La 18a edizione si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 giugno, nel Centro Sportivo Polivalente – Circolo Tennis Club e Parco 1° Maggio di Poggio ... Secondo ilrestodelcarlino.it
L’Antica Fiera scalda i motori: "Inaugurerà accanto alla piscina" - Bernardi: "Con la riapertura del centro sportivo Zardi, vogliamo simbolicamente celebrare questo doppio evento". Da msn.com