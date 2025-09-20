taglio dei tassi fed azioni e bond da monitorare

La decisione della Fed ( Federal Reserve ) di tagliare i tassi di interesse, abbassandoli dal 4,25% al 4% e aprendo la strada ad altri due interventi entro fine anno, ha riacceso l’ottimismo sui mercati globali. Non si tratta di un taglio d’emergenza legato al rischio recessione, ma di una manovra che la banca centrale statunitense ha accompagnato a stime di crescita del Pil in rialzo per il 2025 e il 2026. Perché la Fed ha tagliato i tassi. In altre parole, l’ economia americana appare solida e questa combinazione di tassi più bassi e prospettive di crescita rappresenta una condizione storicamente favorevole per gli asset finanziari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

