Tagli all’assistenza scolastica famiglie in allarme a Montegrotto e Torreglia
Situazione critica all’Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme e Torreglia. Su 341 ore richieste dall’AULSS6 di Padova per l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità, ne sono state assegnate soltanto 213. Dopo le riduzioni legate alle terapie, restano scoperte 76 ore fondamentali per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Tagli all’assistenza scolastica, famiglie in allarme a Montegrotto e Torreglia - Anche il sindaco della realtà termale, Riccardo Mortandello esprime preoccupazione, «e il pieno sostegno ai genitori di Montegrotto che si sono mobilitati con coraggio per denunciare questa inaccettab ... Scrive padovaoggi.it
Asacom, diritti in stallo: tra fondi bloccati, tagli nei Comuni e famiglie esasperate - Ancora in stallo i fondi per gli Asacom, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità. Riporta tp24.it