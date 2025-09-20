Sylvester Stallone vorrebbe girare un prequel di Rambo ringiovanendosi con l’IA
Sylvester Stallone pubblicherà un nuovo libro di memorie l’anno prossimo. Nel frattempo, sta facendo il giro in vista della première della terza stagione di “Tulsa King” e commentando alcuni dei suoi film classici. E, a quanto racconta, vorrebbe girare un prequel di Rambo usando l’IA per ringiovanirsi fino ai 18 anni. Anzi, sembra che il film sulle origini di “John Rambo ” è già in lavorazione con Noah Centineo. Ma sebbene Stallone non sia coinvolto nei piani, ha dichiarato al podcast Bingeworthy di The Playlist di aver già avuto una sua idea per un prequel di “Rambo”. L’aveva presentato come un esperimento di intelligenza artificiale che lo avrebbe fatto tornare adolescente, ha detto al podcast. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
