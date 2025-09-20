Sylla | Quest' oro più bello di quello di Parigi Nazionale? Incontrerò Velasco

Il Mondiale vinto facendo la "sciamana” (“Un rituale che ho svolto bene”). La leadership del gruppo azzurro (“Un po’ me la sento”). I 30 anni compiuti (“Ma sono una rosa!”). Prima di trasferirsi in Turchia, la schiacciatrice si racconta dentro e fuori al campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sylla: "Quest'oro più bello di quello di Parigi. Nazionale? Incontrerò Velasco..."

