Sylla | Quest' oro più bello di quello di Parigi Nazionale? Incontrerò Velasco

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mondiale vinto facendo la "sciamana” (“Un rituale che ho svolto bene”). La leadership del gruppo azzurro (“Un po’ me la sento”). I 30 anni compiuti (“Ma sono una rosa!”). Prima di trasferirsi in Turchia, la schiacciatrice si racconta dentro e fuori al campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

