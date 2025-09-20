Swiped | l' intervista al cast del film sulla controversa storia della fondatrice di Tinder

Dal 19 settembre, su Disney+, è disponibile il film “Swiped” che racconta la storia vera e controversa di Whitney Wolfe, la fondatrice di due delle più grandi app di incontri online: Tinder e Bumble, una donna che si è fatta strada, tra abusi, difficoltà e violenza psicologica nel mondo. 🔗 Leggi su Today.it