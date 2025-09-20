“Per noi è un passo importantissimo ma non vogliamo accusare nessuno. C’è un indagato ma resta innocente fino a prova contraria”: così Gioele Murgia commenta a FQMagazine la notizia di oggi sulla svolta sull’omicidio irrisolto di sua sorella. Manuela fu ritrovata senza vita il 5 febbraio 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari, in seguito a una segnalazione anonima alle forze dell’ordine. La notizia. Come riportato oggi da L’unione Sard a, “il giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri ha autorizzato il prelievo del Dna all’ ex fidanzato della giovane, Enrico Astero, oggi 54enne, indagato per omicidio volontario ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svolta nel cold case di Manuela Murgia: “Il Dna dell’ex fidanzato sarà confrontato con le tracce trovate sulla biancheria intima della ragazza”