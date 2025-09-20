Sveva Gerevini chiude con il sorriso la sua prima esperienza ad un Mondiale outdoor, avvicinando la soglia dei 6200 punti e attestandosi in 13ma posizione al termine delle sette fatiche dell’eptathlon allo stadio Nazionale di Tokyo. La 29enne cremonese ha totalizzato 6167 punti, firmando la terza miglior prestazione della carriera al rientro da un lungo stop dopo l’intervento di fine marzo al tendine d’Achille destro. “ Prima di tutto sono contentissima per il personale nel giavellotto, in cui finalmente mi sono migliorata dopo nove anni. Per questo devo ringraziare tantissimo il mio collaboratore tecnico Antonio Fent e tutto il centro sportivo dei Carabinieri, che in questi anni mi ha aiutato a crescere e ad avere più sicurezza in questa disciplina “, dichiara la primatista italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sveva Gerevini: “Contenta per il personale nel giavellotto, a marzo sembrava impossibile…”