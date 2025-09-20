Sveva Gerevini | Contenta per il personale nel giavellotto a marzo sembrava impossibile…
Sveva Gerevini chiude con il sorriso la sua prima esperienza ad un Mondiale outdoor, avvicinando la soglia dei 6200 punti e attestandosi in 13ma posizione al termine delle sette fatiche dell’eptathlon allo stadio Nazionale di Tokyo. La 29enne cremonese ha totalizzato 6167 punti, firmando la terza miglior prestazione della carriera al rientro da un lungo stop dopo l’intervento di fine marzo al tendine d’Achille destro. “ Prima di tutto sono contentissima per il personale nel giavellotto, in cui finalmente mi sono migliorata dopo nove anni. Per questo devo ringraziare tantissimo il mio collaboratore tecnico Antonio Fent e tutto il centro sportivo dei Carabinieri, che in questi anni mi ha aiutato a crescere e ad avere più sicurezza in questa disciplina “, dichiara la primatista italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sveva - gerevini
Sveva Gerevini: “Mesi e mesi di fatica vengono coronati, spero di migliorare domani”
Anna Hall ipoteca l’oro nell’eptathlon ai Mondiali, Sveva Gerevini è 17ma dopo quattro prove
La prima giornata dell’eptathlon ai Campionati Mondiali 2025 di Atletica di Tokyo termina con il primo posto di Anna Hall. Dopo quattro delle sette prove previste, la cremonese Sveva Gerevini,... Leggi tutto Vai su Facebook
Questo eptathlon in modalità tour de force ci ha impedito di sentirci mille interviste di Sveva Gerevini. Ma l'unica intervista di oggi ci conferma che è un gran bel personaggio #Tokyo2025 - X Vai su X
Sveva Gerevini: “Contenta per il personale nel giavellotto, a marzo sembrava impossibile…”; Sveva Gerevini: “Mesi e mesi di fatica vengono coronati, spero di migliorare domani”; Aubière: Gerevini vince al debutto.
Sveva Gerevini: “Contenta per il personale nel giavellotto, a marzo sembrava impossibile…” - Sveva Gerevini chiude con il sorriso la sua prima esperienza ad un Mondiale outdoor, avvicinando la soglia dei 6200 punti e attestandosi in 13ma posizione ... Riporta oasport.it
Sveva Gerevini: “Mesi e mesi di fatica vengono coronati, spero di migliorare domani” - Nonostante una preparazione tutt'altro che al top, Sveva Gerevini chiude una prima giornata dell'eptathlon piuttosto positiva ai Mondiali di atletica a ... Secondo oasport.it