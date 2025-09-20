Svenimento della giornalista in diretta a 4 di Sera | polemica sulla reazione di Del Debbio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attimi di paura nello studio di Rete 4. Durante l’ultima puntata di “4 di Sera”, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, si è verificato un episodio che ha lasciato il pubblico senza parole. La giornalista Anna Belotti, impegnata a raccogliere interviste in studio, ha avuto un malore ed è svenuta improvvisamente mentre stava ascoltando il racconto di un giovane sulla crisi di Gaza. La scena in diretta. Le telecamere hanno ripreso l’intero momento, probabilmente senza che il regista si rendesse conto della gravità della situazione. La Belotti ha iniziato a barcollare, fino a crollare a terra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

