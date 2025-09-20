Svelato a ChorusLife il David di Michelangelo fatto con 635mila mattoncini Lego

Bergamo. In occasione della nona edizione della rassegna Mattoncini a Bergamo (MAB) è stato svelato sabato 20 settembre, in anteprima mondiale, a ChorusLife, l’innovativo smart district di Bergamo, il David di Michelangelo riprodotto in scala 1:1 con 635.000 mattoncini Lego. La monumentale opera, firmata dall’artista Pierluigi Alberto Cervati, misura 517 cm di altezza e pesa oltre 600 kg; la sua realizzazione ha richiesto oltre 3.000 ore di lavoro. La riproduzione del David rimarrà esposta al pubblico nella piazza del Sagittario di ChorusLife fino al 21 settembre, per due giorni di gioco, creatività e grandi costruzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Svelato a ChorusLife il David di Michelangelo fatto con 635mila mattoncini Lego

