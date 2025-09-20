Superman debutta al primo posto su hbo max
Il mondo del cinema di supereroi continua a catturare l’attenzione del pubblico, con nuove produzioni che ottengono immediatamente un grande successo sia in sala che sulle piattaforme di streaming. In questo contesto, il film dedicato a Superman prodotto da DC Studios si distingue come uno dei titoli più discussi e apprezzati degli ultimi tempi. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali riguardanti questa pellicola, dal suo debutto digitale ai protagonisti coinvolti. successo di superman su piattaforma streaming. esordio e performance sul servizio di streaming. Dopo la sua uscita ufficiale, avvenuta il 19 settembre 2025 su HBO Max, il film dedicato al nuovo Superman ha subito conquistato la prima posizione tra i titoli più visti sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: superman - debutta
Netflix ha fissato il ritorno nel Continente: The Witcher 4 debutta il 30 ottobre 2025, con tutti gli episodi disponibili in contemporanea mondiale. È la prima stagione con Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, dopo l’addio di Henry Cavill. La storia entra ne Vai su Facebook
‘Superman’ guarda in alto: il film di Gunn debutta al primo posto; Superman vola al primo posto del box office italiano; Incassi, Jurassic World batte Superman in Italia mentre in USA il supereroe debutta al primo posto.
Superman: James Gunn annuncia l'uscita del film in streaming (solo negli USA?) - Il regista ha annunciato la data in cui verrà reso disponibile il cinecomic con David Corenswet e Rachel Brosnahan del DC Universe. Secondo msn.com
Impostazioni dei sottotitoli - Superman sembra aver preso le misure ai dinosauri e resta ancora primo con 229mila euro e 2,6 milioni totali, mentre Jurassic World - Da mymovies.it