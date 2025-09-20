Supergirl | origine e il misterioso stato di ebbrezza in superman
La rappresentazione di Supergirl nel nuovo universo cinematografico della DC si distingue per un’interpretazione profondamente rivisitata rispetto alle versioni precedenti. La presenza di Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El introduce un personaggio con caratteristiche e origini rinnovate, che riflettono una narrazione più intensa e complessa. Questo approfondimento analizza le novità sulla sua storia, il suo ruolo nell’universo DC e le differenze rispetto alle versioni tradizionali, evidenziando anche i dettagli sulla sua vita prima e durante gli eventi principali. supergirl: l’origine nel contesto dell’universo dc spiegata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
