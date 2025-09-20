Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 20 settembre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 20 settembre 2025. Centrati invece otto '5' che vincono ciascuno 22.944,97 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 54,8 milioni di euro.  La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Questa la combinazione vincente del concorso del Superenalotto di oggi, sabato 20 settembre 2025: 2, 12, 15, 31, 63, 71.

Scopri i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (con Numero Oro e Doppio Oro) dell'estrazione di sabato 20 settembre 2025.

