L’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 19 settembre 2025 ha lasciato ancora una volta intatto il premio massimo, ma non ha mancato di consegnare soddisfazioni a diversi giocatori sparsi nel Paese. Il nuovo montepremi in palio per chi centrerà il ‘6’ sale così a 54 milioni di euro. Bilancio dell’estrazione La giornata odierna si è chiusa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - SuperEnalotto: nessun ‘6’, jackpot a 54 milioni, in cinque centrano il 5