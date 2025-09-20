Super Nadia di bronzo! Terza sulla distanza dei 5000 metri ai Mondiali | settimo oro da record per l' Italia
Nadia Battocletti è medaglia di bronzo nei 5.000 metri ai Mondiali di Tokyo. L’azzurra, in questa edizione, aveva già vinto l’argento nei 10.000. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
SUPER NADIA Dopo Fiona May nel salto in lungo, Battocletti è la seconda donna nell'atletica italiana in pista a ottenere almeno una medaglia in Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei! #ItaliaTeam #WorldAthleticsChamps #Tokyo2025 Federazione Italiana Vai su Facebook
