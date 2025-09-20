Super Nadia di bronzo! Battocletti terza sulla distanza dei 5000 metri ai Mondiali | settimo oro da record per l' Italia
Nadia Battocletti medaglia medaglia di bronzo nei 5000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. 14'55"42 il crono della 25enne di Cles, che porta l’Italia a quota sette medaglie nella manifestazione: superato Goteborg 1995 con sei medaglie, è record di presenze sul podio in un Mondiale per l'Italia. Oro alla kenyota Beatrice Chebet (14'54"96) davanti alla connazionale Faith Kipyegon (14'55"07 e. 🔗 Leggi su Feedpress.me
SUPER NADIA Dopo Fiona May nel salto in lungo, Battocletti è la seconda donna nell'atletica italiana in pista a ottenere almeno una medaglia in Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei! #ItaliaTeam #WorldAthleticsChamps #Tokyo2025 Federazione Italiana
Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nei 5mila metri ai Mondiali di atletica - La mezzofondista trentina Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 5mila metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone. Si legge su ilpost.it