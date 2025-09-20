Super festa per i pompieri | I nostri 145 anni di vita

Una giornata e un libro per i 145 anni dei pompieri. Oggi pomeriggio nei giardini pubblici di Silla, si svolgerà una festa per celebrare questa importante ricorrenza. Dalle 16 alle 19 si parte con Gaggio Fire, l’attività dedicata ai bambini che vogliono giocare a essere pompieri per un giorno. Dalla stessa attivi gli stand gastronomici e un’esposizione di mezzi d’epoca dei vigili del fuoco, concessi dal comando provinciale di Bologna. L’evento principale è alle 18, nella sala Gandolfi della polisportiva, dove sarà presentato il libro ‘I pompieri a Porretta Terme e nell’Alta Valle del Reno al servizio della comunità 1880-2025’, realizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione dei vigili del fuoco di Gaggio e il gruppo studi alta valle del Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

