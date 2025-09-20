Edizione numero 15 per la Super 8 Classic (prima chiamata GP Impanis – Van Petegem o Primus Classic). Spettacolo in terra belga su un percorso ricco di strappi. Era il più atteso, sulle strade di casa, e non ha deluso: a trionfare sul traguardo di Haacht è Arnaud de Lie. Forma devastante per il belga della Lotto che trova l’ennesimo successo in un’estate eccellente. Dopo la fuga del mattino, a circa metà gara, si è formato davanti un drappello di una trentina di corridori che è riuscito a mettere nel sacco il gruppo: nonostante il distacco mai di tanto superiore al minuto, il plotone principale non è riuscito a trovare l’accordo per andare a chiudere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Super 8 Classic 2025: Arnaud De Lie è devastante, battuto Brennan. Sesto Trentin