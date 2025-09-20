Suo figlio ha investito bimbo di 4 anni con la truffa del finto carabiniere rubano gioielli per 45mila euro

Imola, 20 settembre 2025 – “Suo figlio ha provocato un incidente e ha investito un bimbo di 4 anni”. Con la truffa del finto carabiniere due giovani (di cui una minorenne) hanno raggirato due pensionate residenti a Imola e a Lugo, portandole via gioielli in oro del valore di 45mila euro oltre a 500 euro in contanti. I carabinieri, dopo un lungo inseguimento – durante il quale la loro macchina è stata anche speronata da quella delle fuggitive –, hanno catturato le due ragazze e recuperato la refurtiva che è stata restituita alle legittime proprietarie. Le giovani hanno contattato le anziane signore residenti ad Imola e Lugo, presentandosi come carabinieri r raccontando che i figli avevano causato un brutto incidente stradale investendo un bambino di 4 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Suo figlio ha investito bimbo di 4 anni”, con la truffa del finto carabiniere rubano gioielli per 45mila euro

