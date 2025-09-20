Sull’IA Usa e Uk si intendono sempre di più Vantaggi e rischi della partnership

Se Donald Trump torna due volte in poche tempo nello stesso posto, un motivo ci deve essere. E nella sua seconda visita ufficiale nel Regno Unito se ne trovano decine di miliardi. Come quelli che investiranno le aziende americane Oltremanica nei prossimi anni. Il presidente americano e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno infatti sottoscritto il Tech Prosperity Deal, un accordo tecnologico dal valore di 150 miliardi di sterline. Andrà a rafforzare la collaborazione tra i due paesi sull’intelligenza artificiale, energia nucleare e informatica quantistica, oltre a garantire circa 7.600 posti di lavoro. 🔗 Leggi su Formiche.net

