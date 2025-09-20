Sulle bollette dell' acqua da oggi a Napoli si potranno scrivere messaggi gratis
ABC Napoli, l'azienda speciale del Comune di Napoli che gestisce il Servizio Idrico Integrato, lancia un Avviso Pubblico rivolto a enti del Terzo Settore e organizzazioni senza scopo di lucro per pubblicare, a titolo gratuito, spazi informativi nelle bollette del servizio idrico e diffondere così. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
