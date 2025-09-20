Sul tetto del silos esploso protocolli di sicurezza al vaglio della Procura Ecopartenope sotto sequestro | VIDEO

Casertanews.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il silos completamente sventrato dopo lo scoppio. Due corpi senza vita sul tetto di un'azienda adiacente. Sono le immagini scioccanti che giungono dalla Ecopartenope, azienda di stoccaggio rifiuti che si trova nella zona industriale di Marcianise, teatro della tragedia avvenuta nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tetto - silos

Sul tetto del silos esploso, protocolli di sicurezza al vaglio della Procura. Ecopartenope sotto sequestro | VIDEO.

Sul tetto del silos esploso, protocolli di sicurezza al vaglio della Procura. Ecopartenope sotto sequestro | VIDEO - Le immagini scioccanti della tragedia di Marcianise in cui hanno perso la vita tre persone. Da casertanews.it

Esplosione in ditta rifiuti uccide tre operai, sindaco: "Deflagrato un silos, ha portato via tutto" - Evidentemente c'è stata qualche scintilla o qualcosa per cui il contenuto del silos è esploso". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tetto Silos Esploso Protocolli