Sul tetto del silos esploso protocolli di sicurezza al vaglio della Procura Ecopartenope sotto sequestro | VIDEO
Il silos completamente sventrato dopo lo scoppio. Due corpi senza vita sul tetto di un'azienda adiacente. Sono le immagini scioccanti che giungono dalla Ecopartenope, azienda di stoccaggio rifiuti che si trova nella zona industriale di Marcianise, teatro della tragedia avvenuta nel pomeriggio di.
Stando alle ricostruzioni, i lavoratori, erano impegnati a lavorare all'allestimento di dispositivi sul tetto del silos, quando un serbatoio di oli esausti è esploso, sbalzandoli a diversi metri d'altezza
Sul tetto del silos esploso, protocolli di sicurezza al vaglio della Procura. Ecopartenope sotto sequestro | VIDEO.
Esplosione in ditta rifiuti uccide tre operai, sindaco: "Deflagrato un silos, ha portato via tutto" - Evidentemente c'è stata qualche scintilla o qualcosa per cui il contenuto del silos è esploso".