Sul sentiero del lago con le scarpe a suola liscia amiche precipitano per 60 metri | una è morta l' altra è ferita grave

TARVISIO - Una donna di 68 anni ha perso la vita oggi, 20 settembre, dopo essere ruzzolata per 60 metri giù da un sentiero insieme ad un'amica. Alle 17.45 la Sores ha attivato.

Cade lungo il sentiero per il Lago Santo: 58enne recuperata dal soccorso alpino

Dal sentiero che conduce al Lago di Limides, lo sguardo si posa maestoso sulla Tofana di Rozes, con il suo caratteristico "cappello" roccioso che domina il paesaggio dolomitico. Credit foto Ennia Rottaris #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Sul sentiero del lago con le scarpe a suola liscia, precipitano per 60 metri: una è morta, l'altra è ferita grave; Modigliana, presentata la quarta edizione del Festival Sentieri Agrourbani; Gettano chiodi sul sentiero, due persone li trovano conficcati nelle suole delle scarpe: A qualcuno non sono gradite bici e moto. Allertata la forestale.

