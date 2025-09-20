Suicidio assistito negato in Liguria 79enne andrà in Svizzera

“Dopo il diniego della Asl ligure al ‘suicidio assistito’, nonostante rientri nelle condizioni stabilite dalla Corte costituzionale, Fabrizio (nome di fantasia a tutela della privacy), ha fissato un appuntamento in Svizzera per accedere all’aiuto alla morte volontaria". Lo comunica l'associazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

