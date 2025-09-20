FOLLONICA "Lo sport rappresenta un settore vitale per Follonica, fatto di società, volontari, dirigenti e famiglie che ogni giorno lavorano per far crescere i giovani e tenere viva la città. Ma mentre il mondo sportivo si muove e propone, dall’amministrazione comunale e dal presidente nominato di Follonica Sport arrivano soltanto rinvii e silenzi". Si apre così il duro commento della segreteria del Pd Follonica riguardo la gestione degli impianti e delle manifestazione sportive da parte dell’attuale amministrazione. Il partito di opposizione motiva la sua critica elencando tutte le problematiche che nelle ultime settimane hanno reso difficile l’attività di diverse società sportive cittadine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sugli impianti sportivi. L’attacco alla maggioranza: "Immobile sulle proposte"