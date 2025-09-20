Sucic Inter in Croazia sono già tutti pazzi di lui | spunta quella similitudine con Boban

Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. L’arrivo di Petar Sucic all’ Inter continua a far discutere in Croazia. Il giovane centrocampista, classe 2003, è stato prelevato dalla Dinamo Zagabria durante il mercato estivo e inserito nelle rotazioni da Cristian Chivu. Un investimento sul futuro, ma anche una scommessa da gestire con cautela. A parlarne è stato l’ex difensore Vedran Jese, oggi opinionista per la radiotelevisione nazionale, che ha voluto raccontare la sua visione sul percorso del connazionale in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, in Croazia sono già tutti pazzi di lui: spunta quella similitudine con Boban

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Sucic ha ‘rotto il ghiaccio’! Ora Chivu si aspetta due fasi all’Inter – CdS

Sucic Inter, in edicola l’aneddoto: ecco cosa gli ha detto Chivu, può prendere il posto di un big

Inter-Sassuolo, la probabile: ballottaggio in attacco. Torna Sucic dal 1'. In difesa…

JUVENTUS-INTER 2-3 (81'): CAMBIO INTER Esce Calhanoglu Entra Sucic

Juranovic: “Sucic all’Inter? In Croazia parlano di furto del secolo! Non è come Baturina”; Passione, idoli e la Nazionale croata: dieci curiosità su Petar Sucic; Sucic all’Inter: ecco chi è il croato e quali sono le sue caratteristiche.

Inter, Sucic: "In Croazia tutti hanno come idolo Modric e vogliono provare a giocare come lui, ma è impossibile" - Petar Sucic, centrocampista croato arrivato questa estate all'Inter, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset nella quale ha parlato anche dei suoi idoli, tra cui il neo rossonero ... Secondo milannews.it

L'Inter sorride, Akanji è un colpaccio: gol e giocate con la Svizzera, bene anche Sucic con la Croazia - Alla Croazia di Sucic basta un gol di Kramaric contro le Far Oer. Da sport.virgilio.it